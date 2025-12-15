Comune di Montesarchio, incremento del fondo per i dipendenti comunali 150mila euro grazie alle risorse decentrate

Raggiunto un importante traguardo per i dipendenti del Comune di Montesarchio. Con la deliberazione di Giunta comunale n. 133 dell’11 dicembre 2025, l’Amministrazione comunale ha deliberato l’applicazione del Decreto-Legge n. 25/2025, prevedendo l’incremento del Fondo delle risorse decentrate e mettendo a disposizione complessivamente 150.000 euro per le annualità 2025, 2026 e 2027, a partire dall’anno in corso.



Si tratta di un risultato di portata storica per l’Ente: l’ultimo incremento del Fondo risale infatti agli anni Novanta e molti dei dipendenti attualmente in servizio non avevano mai beneficiato di un aumento strutturale delle risorse destinate al salario accessorio.



L’incremento stabile del Fondo consentirà di rafforzare il finanziamento di tutti gli istituti contrattuali che costituiscono il salario accessorio del personale del comparto, rispondendo in maniera concreta alle legittime istanze dei dipendenti comunali e valorizzando il lavoro quotidianamente svolto all’interno dell’Ente.



«Con questo provvedimento – dichiara il sindaco di Montesarchio, Carmelo Sandomenico – l’Amministrazione comunale dimostra attenzione e rispetto per il personale, che rappresenta una risorsa fondamentale per garantire servizi efficienti e di qualità ai cittadini. Abbiamo ritenuto doveroso cogliere l’opportunità offerta dal Decreto-Legge 25/2025, reperendo le risorse necessarie per rendere stabile l’incremento del Fondo e riconoscere, anche sul piano economico, l’impegno e la professionalità dei nostri dipendenti».

L’Amministrazione comunale conferma così la volontà di investire sul capitale umano, promuovendo un clima di collaborazione e valorizzazione delle competenze, nella convinzione che il buon funzionamento della macchina amministrativa passi attraverso il riconoscimento del lavoro di chi opera quotidianamente al servizio della comunità.