Nell'istituto di pena minorile di Airola spettacolo teatrale Associazione Cult M&N’S e finanziato dal Garante Campano, Ciambriello

Domani, martedì 16 dicembre, alle 10 presso l’Istituto Penale Minorile di Airola si terrà lo spettacolo teatrale conclusivo del laboratorio svolto dall’Associazione Cult M&N’S e finanziato dal Garante Campano delle persone private della libertà personale.

Una ventata di freschezza, ironia e riflessione entra nel carcere minorile di Airola con il progetto di teatro in carcere “Liberamente”.

Pensato e diretto dal grande autore e attore comico Rosario Verde, il progetto porta tra le sbarre leggerezza e profondità, nel segno della sua inconfondibile critica pungente.

Accanto a Verde, sul palco e nel percorso creativo, Nicola Le Donne, con la consulenza pedagogica di Michela Acerra, che accompagna i giovani attori in un intenso lavoro di crescita personale ed espressiva.

I ragazzi coinvolti daranno voce a monologhi e sketch, alternati a brani musicali inediti, scritti e composti da loro stessi.

Un’esperienza artistica che diventa strumento di libertà, ascolto e consapevolezza, capace di trasformare il teatro in spazio di possibilità.

Il progetto è stato fortemente voluto e patrocinato dal Garante Campano delle Persone Private della Libertà personale, Samuele Ciambriello, il quale dichiara: “Da sempre sostengo iniziative culturali ad alto valore umano e sociale.

‘Liberamente’ dimostra ancora una volta come il teatro possa essere occasione di riscatto, dialogo e futuro, anche nei luoghi più complessi. Il teatro crea emozioni e responsabilità. È un grande motore di inclusione sociale. Iniziative già promosse dal mio ufficio e attuate nelle carceri di Poggioreale e Arienzo.”