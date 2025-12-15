Nell'istituto di pena minorile di Airola spettacolo teatrale

Benevento.  

Domani, martedì 16 dicembre, alle 10 presso l’Istituto Penale Minorile di Airola si terrà lo spettacolo teatrale conclusivo del laboratorio svolto dall’Associazione Cult M&N’S e finanziato dal Garante Campano delle persone private della libertà personale.

Una ventata di freschezza, ironia e riflessione entra nel carcere minorile di Airola con il progetto di teatro in carcere “Liberamente”.

Pensato e diretto dal grande autore e attore comico Rosario Verde, il progetto porta tra le sbarre leggerezza e profondità, nel segno della sua inconfondibile critica pungente.

Accanto a Verde, sul palco e nel percorso creativo, Nicola Le Donne, con la consulenza pedagogica di Michela Acerra, che accompagna i giovani attori in un intenso lavoro di crescita personale ed espressiva.

I ragazzi coinvolti daranno voce a monologhi e sketch, alternati a brani musicali inediti, scritti e composti da loro stessi.

Un’esperienza artistica che diventa strumento di libertà, ascolto e consapevolezza, capace di trasformare il teatro in spazio di possibilità.

Il progetto è stato fortemente voluto e patrocinato dal Garante Campano delle Persone Private della Libertà personale, Samuele Ciambriello, il quale dichiara: “Da sempre sostengo iniziative culturali ad alto valore umano e sociale.

‘Liberamente’ dimostra ancora una volta come il teatro possa essere occasione di riscatto, dialogo e futuro, anche nei luoghi più complessi. Il teatro crea emozioni e responsabilità. È un grande motore di inclusione sociale. Iniziative già promosse dal mio ufficio e attuate nelle carceri di Poggioreale e Arienzo.”

