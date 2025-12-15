Lions Club Benevento Arco Traiano tra convivialità e premiazioni Presente il “Club Cuccioli – Lions Arco Traiano”, il primo club Lions in Italia dedicato ai bambi

La “Conviviale festa degli auguri” del Lions Club Benevento Arco Traiano si è svolta, sabato 13 dicembre, in un’atmosfera di gioia, emozione, condivisione e familiarità. L’evento, ormai tradizionale appuntamento annuale del club, ha visto la partecipazione attiva di soci, amici e istituzioni.

Durante la serata, uno dei momenti più sentiti è stato l’ingresso ufficiale di due nuovi soci, Andrea Balestrieri e Marino Oliverio, presentati dal padrino Biagio Cefalo. I nuovi membri hanno ricevuto la spilletta del club direttamente dalle mani della Presidente Mariateresa Spina, tra gli applausi e la calorosa accoglienza di tutti i presenti.

A rendere ancora più speciale la serata è stata la presenza del “Club Cuccioli – Lions Arco Traiano”, il primo club Lions in Italia dedicato ai bambini, che con la loro gioia e vivacità hanno portato allegria e spensieratezza all’evento.

Il momento clou della serata è stato la consegna del premio “Eccellenze del territorio nelle professioni e nelle arti”, promosso dal Distretto Lions 128Ya, a Rossana Pasquino, campionessa mondiale ed europea di scherma e docente, riconosciuta per il suo straordinario impegno e i risultati raggiunti.

Non sono mancate le presenze istituzionali: il Comune di Benevento era rappresentato dall’assessora alle politiche sociali, Carmen Coppola, che ha portato il saluto dell’amministrazione comunale.

La serata si è conclusa con l’intervento dell’immediato Past Governatore distrettuale del Lions Club, Tommaso Di Napoli, e delle istituzioni lionistiche presenti, che hanno sottolineato il grande lavoro svolto dal Lions Club Benevento Arco Traiano. Negli ultimi anni, il club è diventato un punto di riferimento sia all’interno del Lions International Distretto 108YA, sia per la città di Benevento, grazie all’impegno costante e alla dedizione dei suoi soci.