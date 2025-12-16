Inaugurata la Palestra dell’Istituto Lucarellii Questa mattina la cerimonia

Inaugurata e consegnata alla comunità scolastica la Palestra dell’Istituto Tecnico Industriale “Giovanni Battista Bosco Lucarelli” di Benevento al Viale San Lorenzo del capoluogo.

Alla cerimonia erano presenti: Nino Lombardi, Presidente della Provincia, Clemente Mastella, sindaco del capoluogo, il Dirigente scolastico Giovanni Marro, il Dirigente della Provincia per le Infrastrutture Angelo Carmine Giordano con il funzionario responsabile dei lavori Giancarlo Marcarelli, gli studenti e i docenti dell’Istituto. Costata 800mila Euro sui fondi del Pnrr con un co-finanziamento del Bilancio della Provincia di 180mila Euro, la palestra sostituisce una struttura preesistente in un corpo di fabbrica collegato direttamente al corpo principale dell’Istituto. La struttura è stata benedetta dal Ministro Provinciale dei frati minori della Basilica della Madonna delle Grazie padre Antonio Tremigliozzi.

Il Presidente della Provincia ha ricordato come siano in corso numerosi

interventi di edilizia scolastica e che la Palestra del “Lucarelli” fa da apripista a tutta una serie di prossime consegne alle diverse comunità scolastiche. Lombardi ha ricordato ed elogiato il valore ed il

prestigio didattico e formativo del “Lucarelli” ed ha invitato gli

studenti presenti a considerare la palestra è anche luogo di incontro e

di socializzazione.

Il Sindaco del capoluogo, nel complimentarsi per l’intervento portato a

termine dalla Provincia e nell’invitare i ragazzi e ragfazze dell’Istituto ad averne cura, ha voluto sottolineare l’appuntamento del 27 dicembre prossimo con l’arrivo e la sosta in Città della Fiaccola Olimpica quale tappa di avvicinamento ai Giochi invernali di Milano – Cortina del 2026.

Il Dirigente scolastico Marro ha dato atto alla Provincia, ed in particolare al Presidente Lombardi e ai responsabili del Settore Infrastrutture, diu aver mostrato grande sensibilità nell’affrontare le criticità presenti nell’Istituto e si è detto sicuro che ulteriori interventi saranno completati a breve per il “Lucarelli”.

Da segnalare che la Ditta che ha eseguito i lavori, la Fucci Edil Restauri di Airola (BN), ha voluto donare al Dirigente scolastico Marro un defibrillatore quale dotazione di pronto intervento della palestra.