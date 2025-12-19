Depuratore di Benevento, via alla gara: il 2 febbraio scade termine Procedura aperta per progettazione esecutiva e lavori

Il Comune di Benevento rende noto che è stato pubblicato sul sito di Sogesid Spa la procedura aperta per l'affidamento dell'appalto inerente alla progettazione esecutiva e all'esecuzione dei lavori finalizzati alla realizzazione del depuratore di Benevento. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata al giorno 2 febbraio 2026.

Il documento è consultabile al seguente link: https://sogesid.tuttogare.it/