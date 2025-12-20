Esposito Presidente Confindustria: le congratulazioni di Lombardi E il presidente della Provincia saluta l'uscente Vigorito "Il Sannio gli deve molto"

Il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, ha formulato i suoi voti augurali all’imprenditore Andrea Esposito designato, a voti unanimi, dal Consiglio Generale di Confindustria sannita a guidare gli industriali per il quadriennio 2026 – 2030.

Lombardi ha dichiarato: «La decisione del Consiglio Generale di Confindustria premia la figura di un imprenditore capace ed illuminato, impegnato nel campo dell’innovazione di processo e di prodotto nella migliore tradizione degli industriali sanniti che, nelle proprie punte di eccellenza, ha sempre guardato a produzioni capaci di segnalarsi sui mercati internazionali nei quali è essenziale la competitità strategica.

Che una provincia, territorialmente piccola, delle aree interne meridionali possa vantare una figura di spicco nel campo dell’aerospazio, e che ora è chiamata a guidare Confindustria, afferma le capacità, il coraggio, la preparazione della persona Andrea Esposito e, nel contempo, anche il portato complessivo della storia della

imprenditoria sannita. Il Presidente Esposito prende il posto di Oreste Vigorito che, anche al timone della Confindustria sannita, ha dato la più convincente e brillante prova delle sue riconosciute qualità manageriali e della sua visione a lungo e largo raggio delle prospettive di sviluppo del territorio locale. Il Sannio gli deve molto».

