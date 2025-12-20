Al via restauro nella Chiesa di Santa Sofia dopo Natale L’associazione Amici dei Musei e dei Beni Culturali del Sannio ringrazia la Prefettura

L’associazione Amici dei Musei e dei Beni Culturali del Sannio ringrazia la Prefettura per il decisivo intervento che permetterà, dopo la pausa natalizia, di avviare finalmente gli urgenti lavori di restauro nella Chiesa di Santa Sofia, programmati e finanziati già nel 2023, ma rinviati per permettere la celebrazione dei matrimoni già copiosamente prenotati nel bene patrimonio dell’Umanità.

Il recente vertice con Soprintendenza, Comune e Curia, coordinato dalla fattiva Viceprefetta, Maria De Feo, era stato “sollecitato nei giorni scorsi anche dall’associazione Amici dei Musei presieduta da Rito Martignetti”.

"Il 14 novembre scorso, infatti, la predetta Associazione - spiegano - era stata ricevuta dalla disponibilissima De Feo, a cui ha consegnato un dossier contenente un’accurata rassegna stampa ed una documentazione storica utile a chiarire i dubbi sulla proprietà della Chiesa longobarda.

Unitamente alla richiesta di rimuovere i motivi ostativi all’avvio dei lavori di risanamento conservativo del bene UNESCO, gli Amici dei Musei hanno proposto di riconsiderare la proposta da tempo formulata di restituire la Chiesa alla sua originaria destinazione di “Sala n.1” del Museo del Sannio, tutelandone le essenziali funzioni di culto. Tale soluzione è stata già prospettata, in via informale, al Direttore generale dei Musei, Massimo Osanna, al quale, però, non interessa entrare in dispute storiche catastali e di destinazioni d’uso.

A “cantiere aperto” del Museo del Sannio, questo è il momento del Concordes in unum" conclude il Presidente degli Amici dei Musei e dei BB.CC. del Sannio Rito Martignetti.

E dunque via libera ai lavori da realizzare con il finanziamento di quasi 900mila euro dal ministero dell’Interno, per il restauro del patrimonio Unesco. E i lavori di risanamento partiranno dunque dopo le feste natalizie e per concludersi entro dopo 90 giorni. Tre mesi in cui la chiesa di Santa Sofia dovrà restare chiusa al pubblico.