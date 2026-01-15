Inclusione, competenze e innovazione sociale: protocollo tra UICI e Projenia SCS Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti: affinchè i bisogni diventino progettualità concrete

È stato sottoscritto questa mattina, a Napoli, presso la sede dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Consiglio Regionale della Campania, a Palazzo Caracciolo, il Protocollo d’Intesa tra UICI Campania ETS-APS e Projenia Società Cooperativa Sociale.

Alla firma dell’accordo erano presenti Pietro Piscitelli - Presidente di UICI Campania, Carlo Verlezza - Segretario regionale UICI Campania, Clelia De Falco - Presidente Sezione UICI di Benevento e Luca Mauriello - CEO di Projenia SCS, partner operativo del progetto.

“La firma di questo Protocollo - spiega il Presidente Piscitelli - rappresenta un passaggio strategico per rafforzare il nostro impegno a favore delle persone cieche e ipovedenti in Campania. Crediamo fortemente nel valore delle alleanze con realtà qualificate come Projenia, capaci di tradurre i bisogni in progettualità concrete. L’obiettivo è promuovere inclusione, autonomia e nuove competenze, puntando su innovazione, accessibilità e sviluppo di opportunità reali, anche in ambiti come il turismo accessibile e la trasformazione digitale”.

“Questa intesa - dichiara Clelia De Falco - valorizza un percorso di collaborazione con Projenia già avviato sul territorio di Benevento e lo proietta in una dimensione regionale. È un segnale importante di attenzione verso le persone con disabilità visiva, che chiedono strumenti, formazione e occasioni per essere protagoniste attive della vita sociale e lavorativa. Lavorare in rete significa rafforzare le buone pratiche esistenti e costruire risposte più efficaci e inclusive, capaci di generare impatto concreto nelle comunità”.

Il Protocollo nasce all’interno di una sinergia e di un dialogo già consolidati tra Projenia e il sistema UICI, avviati negli anni anche grazie alla collaborazione con la sezione UICI di Benevento, oggi estesi a livello regionale con l’obiettivo di strutturare un’azione comune, stabile e strategica.

UICI Campania, forte di un profilo istituzionale e di una lunga esperienza nella tutela dei diritti delle persone con disabilità visiva, riconosce Projenia come partner strategico, capace di intercettare e sviluppare progettualità innovative nel campo dell’inclusione sociale, della formazione e dell’occupabilità.

Il Protocollo, di durata triennale, prevede la progettazione e realizzazione congiunta di interventi da candidare a bandi regionali, nazionali ed europei, con particolare attenzione a:

• turismo accessibile, come leva di sviluppo inclusivo dei territori;

• rafforzamento delle competenze digitali, finalizzate all’autonomia personale e all’inserimento lavorativo;

• percorsi formativi orientati all’acquisizione di nuove competenze per persone con disabilità visiva.

“Questo Protocollo d’Intesa – afferma Luca Mauriello - rappresenta per Projenia un impegno chiaro e condiviso verso un’idea di inclusione che non sia solo principio, ma pratica quotidiana e progettazione concreta. La collaborazione con UICI Campania, realtà di grande competenza e autorevolezza, ci permette di mettere a sistema esperienze, strumenti e visioni per costruire percorsi capaci di generare autonomia, competenze e reali opportunità di partecipazione sociale e lavorativa per le persone cieche e ipovedenti. Crediamo fortemente in un modello di innovazione sociale che parta dai bisogni delle persone e li trasformi in azioni sostenibili, accessibili e ad alto impatto per i territori.”

La firma dell’accordo rappresenta un passo concreto verso la valorizzazione delle best practice già sperimentate, promuovendo un modello di inclusione fondato sulla collaborazione tra enti del Terzo Settore, innovazione sociale e centralità della persona.