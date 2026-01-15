Benevento. Cambia la Giunta: Razzano assessore al Bilancio, Picucci all’Ambiente Rosa fuori dalla Giunta guidata dal sindaco Mastella

Cambi in giunta a Benevento decisi dal sindaco Clemente Mastella anche dopo la nomina ad assessore regionale all'Agricoltura di Mariacarmela Serluca che per anni ha ricoperto l'incarico di assessore al Bilancio del Comune di Benevento.

Il sindaco Clemente Mastella ha quindi proceduto alla nomina della dottoressa Giovanna Razzano nuovo assessore al Bilancio, alle Finanze, ai Tributi e alla Programmazione economica del Comune di Benevento.

Giovanna Razzano, commercialista con vasta esperienza in contabilità generale, adempimenti fiscali, redazione di bilanci, revisore contabile presso SpA, direttore generale SpA di medie dimensioni e presidente del Nucleo di Valutazione del Comune di Benevento.

Con ulteriore provvedimento, il sindaco Mastella ha nominato il dottore Oberdan Picucci nuovo assessore all’Ambiente, al Verde pubblico, al Decoro urbano. Picucci è medico e direttore sanitario, con lunga esperienza amministrativa al Comune di Benevento ove è stato anche vicesindaco e assessore alle Politiche culturali, nonché già vicepresidente della Provincia di Benevento e presidente della Fondazione Città Spettacolo.? Il sindaco ringrazia l’uscente assessore all’Ambiente Alessandro Rosa per il lavoro svolto fino ad oggi.