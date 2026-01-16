Raccolta differenziata: stretta sui controlli Un piano per contrastare irregolarità e abbandono indiscriminato di rifiuti

Raccolta differenziata e abbandono indiscriminato di rifiuti: nei prossimi giorni saranno incrementati i controlli per contrastare le irregolarità e, nei casi accertati, saranno applicate le relative sanzioni. A comunicarlo, l’Asia di concerto con il Comune di Benevento. “La città di Benevento – dichiarano l’amministr?atore unico Asia Donato Madaro e il sindaco Clemente Mastella - ha raggiunto negli anni risultati significativi sul fronte della raccolta differenziata e della sostenibilità ambientale, traguardi che possono essere mantenuti e migliorati solo attraverso il rispetto condiviso delle regole. Ma nonostante le numerose attività di informazione, sensibilizzazione e supporto messe in campo, continuano a registrarsi comportamenti scorretti legati all’abbandono indiscriminato dei rifiuti, al conferimento non conforme e al mancato rispetto delle modalità e degli orari previsti che rendono vano l’impegno profuso dall’Azienda e dai cittadini virtuosi. Per questa ragione, a partire dai prossimi giorni, in collaborazione con il Comando di polizia municipale, saranno intensificati i controlli sul territorio comunale. Le attività di verifica saranno finalizzate a contrastare le irregolarità e, nei casi accertati, applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente. Lo scopo è di restituire a tutti un ambiente sano e una città più pulita”. “Pertanto – concludono Mastella e Madaro – invitiamo, ancora una volta, i cittadini a collaborare: conferendo correttamente i rifiuti e segnalando eventuali situazioni di degrado”.