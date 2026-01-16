Giuseppe Mauro capofila della Rete "Sannio da Gustare" L’iniziativa, targata Confindustria Benevento, cresce e si trasforma

Sarà Giuseppe Mauro, titolare dell’azienda Cunimap srl, il capofila della Rete d’impresa Sannio da Gustare che, dopo la positiva esperienza dello scorso anno, acquista personalità giuridica con la trasformazione in Rete Soggetto.

A deciderlo, le otto aziende aderenti, Caseificio Miscano, Cillo, Cunimap, Euvitis 21, L’Arte dei Sapori, La Vinicola del Titerno, Settemisure, La Violetta, concessionarie del marchio “Sannio da Gustare” di proprietà di Confindustria Benevento riconosciuto alle aziende che producono nel Sannio con materie prime sannite (linea Gold) o italiane (linea Standard).

L’iniziativa raggruppa le realtà che rappresentano l’eccellenza della produzione alimentare del Sannio che hanno condiviso un progetto di sviluppo in grado di superare le difficoltà delle piccole dimensioni con l’obiettivo di accrescere il mercato di riferimento e affrontare le sfide della grande distribuzione.

“Credo fermamente nell’importanza dell’aggregazione e della cooperazione, valori che mi hanno convinto, prima ad aderire al progetto e, successivamente, a coordinarlo grazie alla fiducia concessami dai colleghi”. Spiega Giuseppe Mauro “Uniti in Rete “Sannio da Gustare” abbiamo sperimentato un modello organizzativo che ci ha

consentito di affrontare insieme la sfida della grande distribuzione e dell’internazionalizzazione. Abbiamo condiviso con i colleghi ulteriori ambiziosi progetti grazie ai quali potremo avere per le nostre realtà imprenditoriali una vetrina nello scenario nazionale ed internazionale”.

La Rete d’Impresa individua ciascun anno un programma di attività da portare avanti nel rispetto degli obiettivi condivisi dai soggetti che ne fanno parte e condividendo esperienze e competenze.

Il modello organizzativo della Rete d’Impresa rappresenta un’opportunità oltre che una risposta operativa alle esigenze delle piccole e piccolissime realtà produttive che possono ridurre i costi e migliorare la produttività, ampliando la propria capacità di inserimento in nuovi mercati, il portafoglio clienti e il processo di innovazione.

L’aggregazione attraverso la Rete d’impresa valorizza la produzione di nicchia e migliora la competitività unendo sapienza locale a sviluppo universale in una logica di valorizzazione del Made in Italy.