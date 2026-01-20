Potenziamento raccolta differenziata, l'Asia incontra amministratori condominio Presente anche la Polizia municipale. Obiettivo: sensibilizzare i condomini alle buone pratiche

Questa mattina presso la sede amministrativa dell’Asia l’amministratore unico, Donato Madaro, insieme al management aziendale, e al comandante della polizia municipale Giuseppe Vecchio, ha incontrato vari amministratori di condomini situati in città. L’obiettivo, nel solco dell’attività di rafforzamento e miglioramento del sistema di raccolta differenziata, portata avanti dall’Azienda di concerto con il Comune di Benevento, è di avviare un confronto diretto affinché i cittadini siano sensibilizzati a rispettare le regole e a conferire i rifiuti nei modi, nei giorni e negli orari corretti.

“La collaborazione dei condomini – ha dichiarato a margine della riunione Madaro – rappresenta un elemento strategico sia per il mantenimento degli elevati standard di raccolta differenziata, sia per il contrasto a fenomeni di abbandono incontrollato dei rifiuti, che incidono negativamente sul decoro urbano e sull’efficacia e costo del servizio”.