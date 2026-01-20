A Benevento le reliquie di Santa Bernadette Soubiros Domani all'ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento

Le reliquie di Santa Bernadette Soubiros, la Santa delle apparizioni Mariane di Lourdes, arriveranno domani alle ore 10.00 all'Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento.

Il programma prevede, dunque, l'accoglienza delle reliquie da parte delle direzioni Sanitaria ed Amministrativa, e della comunità religiosa guidata dal cappellano all'ingresso principale dell'Ospedale Sacro Cuore di Gesù in viale Principe di Napoli. A seguire (ore 10.15) visita ai reparti dell'Ospedale FBF, inclusi il DH Oncologico e gli Ambulatori. Alle ore 11.45 si terrà un momento di preghiera comunitaria presso la Cappella dell'Ospedale. Al termine della liturgia, le reliquie saranno ritirate dai volontari dell'Unitalsi.