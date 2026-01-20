Incontro Morgante-Mastella: Lega "Sant’Agata finisce nel dimenticatoio" Il commissario provinciale Parisi: “Zero contenuti, solo una photo opportunity”

“Morgante e Mastella hanno trasformato l’incontro di ieri in una pantomima. Due ore di confronto ravvicinato, zero proposte, zero decisioni. Il pronto soccorso di Sant’Agata de’ Goti è rimasto fuori dalla porta, ignorato come se non esistesse. Intanto, stanno per scadere i 90 giorni fissati dal TAR, senza che nessuna presa di posizione sia mai stata assunta”. Lo dichiara Domenico Parisi, Commissario provinciale della Lega.

“Mentre la sanità sannita vive la peggiore crisi degli ultimi anni, il Direttore generale del San Pio e il Sindaco della Città capoluogo, anche alla guida dell’assemblea dei sindaci sanniti, producono l’ennesima photo opportunity. Tutto alle spalle di pazienti, medici e operatori sanitari costretti a sopportare il caos e l’inerzia di chi dovrebbe governare la sanità”. aggiunge Parisi.

“Ci appelliamo al presidente Fico - prosegue - piuttosto che sfogliare l’“album di famiglia”, venga a Sant’Agata de’ Goti a vedere con i propri occhi cosa resta dell’ospedale, ormai ridotto a un presidio fantasma. Faccia come il suo collega in Puglia: prima uscita pubblica nelle corsie dei pronto soccorso, anziché nei corridoi dei palazzi.

Studi e adotti subito misure sulle liste d’attesa: esami diagnostici fino alle 23 e nei weekend, priorità ai casi urgenti, controlli serrati sui medici che spostano visite verso il pagamento, con possibili sanzioni. E soprattutto azzeri subito i vertici di Asl e Aziende ospedaliere se vuole davvero che la politica resti fuori dalla sanità.

Solo così - conclude Parisi - si governa la sanità: con coraggio, con fatti e con assunzione piena di responsabilità, non con le photo opportunity”.