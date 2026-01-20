Lavori viadotto 'Pantano' Telesina. Comitato Sos scrive a Procura e Prefetto "Dopo le opere durate mesi, nuovi problemi al manto stradale e nuovo senso unico alternato"

Il comitato Sos 372 Benevento – Caianello chiede ad Anas con urgenza di conoscere i tempi e il perchè del nuovo cantiere in corrispondenza del viadotto Pantano per lunghi mesi al centro di mportanti lavori di messa in sicurezza. Ora il nuovo cantiere dopo una serie di criticità.

Il comitato chiede quindi lumi ad Anas ma ha inviato la missiva per conoscenza anche alla Prefettura di Benevento e alla Procura.

“Difatti – spiegano - il viadotto è stato al centro di un'apposita gara di appalto per un importo complessivo dei lavori pari ad 3.055.190,88 euro. Opere avviate dall’aprile 2023 e concluse nel dicembre 2024, creando non pochi disagi alla circolazione stradale.

Nonostante il notevole tempo impiegato per il completamento delle attività ad oggi sono stati effettuati – spiegano dal comitato Sos 372 -, lungo la tratta viaria, almeno tre interventi di riparazione della pavimentazione stradale essendosi create, già dai primi mesi, buche e avallamenti.

Ad oggi, oltre alla presenza di numerose buche, lungo il viadotto Pantano si creano notevoli accumuli d’acqua in caso di pioggia e lungo i giunti si sono verificati apprezzabili distacchi del manto stradale. Ciò ha comportato l’installazione di un nuovo cantiere con l’impiego di impianto semaforico e senso unico alternato che si protrarrà, come da ordinanza Anas n. 32/2026/NA del 14/01/2026, fino al 23/01/2026, creando nuovi disagi alla circolazione stradale stante la totale assenza di una viabilità alternativa per la chiusura della S.P. 106”.