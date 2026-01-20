Domeniche della salute, eventi pensati per il cittadino e la prevenzione promossi dal Rotary Club Benevento presieduto da Raffele Pilla

Quest' anno le visite pneumologiche effettuate dalla dott.ssa Mariagioconda Zotti, Specialista Pneumologa dell' Ospedale S.M. Goretti di Latina e Medico esperto in Medicina del Sonno, saranno incentrate prevalentemente sui disturbi respiratori del sonno (OSAS - Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno), la cui mancata diagnosi espone i pazienti al rischio di sviluppare patologie cardiovascolari o di incorrere in incidenti stradali/sul lavoro da colpo di sonno.

Inoltre saranno trattate le riacutizzazioni respiratorie stagionali delle patologie croniche polmonari, come l'Asma e la BPCO (Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva).

Ai soggetti interessati, nel corso della visita pneumologica. saranno somministrati questionari specifici per lo screening dell'OSAS e forniti gli strumenti e le informazioni utili per superare in modo efficace e soprattutto non incorrere nei cosiddetti "malanni di stagione".Ringraziamento Ufficiale al Rotary Club ricevuto dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori

Il Rotary Club di Benevento ha peraltro ricevuto un ringraziamento ufficiale da parte della LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione di Napoli, per la donazione di euro 1.061 raccolti in occasione dell’annuale memorial dedicato ad Antonio Caserta, scomparso prematuramente a causa di un sarcoma.

L’iniziativa si è svolta il 30 novembre scorso presso i campi di Cretarossa ed ha rappresentato un importante momento di partecipazione e solidarietà per l’intera comunità beneventana. Il programma della giornata ha previsto un incontro con le autorità cittadine, un torneo di calcio a cinque, una colazione conviviale aperta a tutti i presenti e diverse attività finalizzate alla raccolta fondi.

Il Rotary Club di Benevento esprime profonda gratitudine a quanti hanno contribuito alla riuscita dell’evento, confermando ancora una volta l’impegno concreto a sostegno della ricerca e dell’assistenza ai pazienti oncologici. Il ricordo di Antonio Caserta continua così a trasformarsi in un gesto di speranza e di vicinanza verso chi lotta contro la malattia.

L’associazione ribadisce la volontà di proseguire nella collaborazione con la LILT e con le realtà del territorio, promuovendo iniziative che uniscano sport, prevenzione e solidarietà a favore del bene comune.