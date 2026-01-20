Civico 22: verifichiamo insieme la posizione delle nuove strisce pedonali Invito a sindaco e assessori per una passeggiata dalla chiesa di San Gennaro a San Giuseppe Moscati

"Invitiamo il Sindaco e gli assessori di Benevento, con i cittadini che vorranno partecipare, ad una passeggiata comune che ci conduca dalla chiesa di San Gennaro a quella di San Giuseppe Moscati".

Questo l'appello di Civico 22 all'amministrazione guidata da Clemente Mastella dopo i lavori effettuati nei due quartieri della citta.

Obiettivo di Civico 22 è verificare "insieme la posizione di nuove strisce pedonali e di un paio di semafori a richiesta, che già abbiamo individuato su carta, necessari per raggiungere da via Nicola Sala la chiesa di Capodimonte in piena sicurezza, godendo del panorama. Abbiamo progettato come fare e vorremmo concretizzarne la realizzazione con l’Amministrazione.

Come abbiamo scritto qualche settimana fa, attualmente il collegamento tra le due zone della città, pur così vicine in linea d’aria, risulta pericoloso per chi voglia percorrerlo a piedi o in bici.

In quella sede, nulla impedirebbe di confrontarsi con franchezza sui campi larghi, o anche larghissimi che passeggiando si stenderanno davanti a noi: sarebbe una bella novità, rispetto a certe sciabolette uscite fuori dai foderi nei giorni scorsi. Siamo Civici e dialoghiamo con tutti.

L’appuntamento è per sabato prossimo, alle ore 15 davanti alla chiesa di San Gennaro, salvo diversa indicazione dell’Amministrazione che già da ora accogliamo".