Sannio escluso da Capitale della Cultura: fare tesoro di questa esperienza La sollecitazione di Scocca, consigliere comunale di Pietrelcina

"Dispiace che la candidatura di Benevento-Pietrelcina a Capitale Italiana della Cultura non sia entrata nella shortlist delle dieci finaliste. Da consigliere di opposizione, ma prima ancora da cittadino, avrei voluto che il nostro territorio arrivasse fino in fondo, perché sarebbe stata un’opportunità importante per tutti”.

Così interviene Alessio Ermenegildo Scocca, capogruppo di minoranza al Consiglio comunale di Pietrelcina, commentando l’esclusione della candidatura Benevento–Pietrelcina dalla shortlist ministeriale per il titolo di Capitale Italiana della Cultura.

“Allo stesso tempo - prosegue Scocca - va ricordato che Capitale della Cultura non è un concorso basato esclusivamente sul patrimonio storico, artistico o spirituale di una terra. Il riconoscimento si fonda soprattutto sulla qualità della proposta, sulla visione e sulla capacità progettuale, che evidentemente in questo caso non sono state ritenute sufficientemente convincenti rispetto ad altre candidature. Questo risultato non mette in discussione il valore del Sannio, che resta enorme. Deve però essere l’occasione per fare tesoro di questa esperienza, uscire da una narrazione autocelebrativa che spesso produce più annunci che risultati e iniziare a costruire basi solide per progetti davvero credibili e condivisi. I riconoscimenti veri - conclude Scocca - non si proclamano, ma si costruiscono dalle fondamenta. Solo così, in futuro, si potrà arrivare a traguardi importanti con maggiore preparazione e meno retorica”.