Comunità Montana del Taburno, decreto del Tar: Caporaso ancora presidente

Da oggi e fino all'11 febbraio Gennaro Caporaso resta il presidente della Comunità Montana del Taburno.
A stabilirlo un decreto precauzionale emesso dal Tribunale amministrativo regionale – che nei prossimi giorni discuterà in merito al ricorso - che ha di fatto congelato la decisione della Prefettura di nominare un Commissario ad Acta per la convocazione dell’Assemblea dei Sindaci per eleggere il nuovo presidente.
Ricorso al Tar presentato proprio dal presidente Caporaso e Comunità Montana del Taburno, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Prozzo.
Il Tar ha poi fissato la discussione del ricorso e la camera di consiglio per il prossimo 11 febbraio. “Accoglie l'istanza – si legge nel dispositivo - di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, per l’effetto sospendendo interinalmente gli effetti del provvedimento impugnato, sotto il profilo che il commissario ad acta nominato potrà convocare il Consiglio Generale della Comunità Montana, per i fini di cui in motivazione, soltanto per una data di seduta posteriore alla pubblicazione dell’ordinanza cautelare che verrà deliberata dal Tribunale alla succitata camera di consiglio”.