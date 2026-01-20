Inner Wheel Club Benevento accanto agli Alpini per sostegno popolazione libica Continuano ad arrivare gli aiuti a Sud del Libano grazie a progetto dell'Associazione Ampio Raggio

Prosegue incessante la solidarietà del contingente militare italiano UNIFIL insieme ad enti e associazioni di volontariato italiane a favore della popolazione del sud del Libano che continuano ad essere in difficoltà per le continue tensioni nella delicata area mediorientale.

Dall’Inner Club di Benevento presieduto da Pina Ciaburri un prezioso contributo per sostenere il progetto promosso dall’Associazione campana Ampio Raggio ODV coordinata dall’ufficiale sannita dell’Esercito Italiano Eugenio Fortunato.

L’incessante lavoro delle realtà di Volontariato,degli Enti e dei club, in particolare quello della città di Benevento (guidata del Sindaco Clemente Mastella) ha consentito in questi ultimi mesi di raccogliere e distribuire nel sud del Libano tonnellate di aiuti umanitari tra medicinali, indumenti, beni di prima necessità e materiali didattici, informatici e sanitari.

"Fondamentale - spiegano dall'associazione - resta la rete degli enti del terzo settore che vede in prima linea organizzazioni no-profit della Campania come l’Associazione Ampio Raggio ODV presieduta dal dottorre Antonio Pio Autorino, il Coordinamento Operativo Nazionale Interforze Tutela Ambientale (C.O.N.I.T.A.), presieduta dall’Ufficiale Maurizio Masciandaro, l’Accademia O.E.D.A. (Accademia Austriaca-Tedesca) rappresentata in Italia dal Senatore Generale Claudio Mantovani, l’Associazione Nazionale Alpini Sezione di Torino presieduta da Guido Vercellino, il Gruppo di Rivoli dell'Associazione Nazionale Alpini coordinata dal Capogruppo Osvaldo Jeraci, la Sezione di Bolzano dell'Associazione Nazionale Autieri d'Italia, presieduta dal Gen. Lorenzo Miribung, l'Inner Wheel Club di Benevento presieduto dalla dottoressa Maria Giuseppa Ciaburri, l'Istituto Nastro Azzurro decorati al Valor Militare Sezione di Cremona, presieduto dalla Dott.ssa Paola Bosio, il Gruppo di Torino del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta, coordinato dal Capogruppo Cav. Pietro Caianiello, il corpo militare del Sovrano Ordine di Malta (ACISMOM), comandato dal Generale di Brigata Tommaso Gargallo, il Lions Club Rivoli Castello, presieduto da Maura Bilotta, l’Associazione Internazionale Regina Elena ODV Delegazione di Novara presieduta dal Cav. Rocco Guastella".

L’arrivo continuo degli aiuti umanitari nell’area del sud del Libano sta avvenendo da tempo grazie al supporto del Reggimento Logistico “Taurinense” comandato dal Colonnello Comandante Francesco Semeraro, alla piena sinergia con la Brigata Alpina “Taurinense” comandata dal Generale di Brigata David Colussi ed alla piena collaborazione dell’intera missione UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon), comandata dal giugno dello scorso anno dal Generale di Divisione Diodato Abagnara (originario di Salerno) e che garantisce continuo supporto alle attività a favore della popolazione civile libanese, anche in ambito culturale come dimostrato con l’intervento di restauro e messa in sicurezza degli alpini di un'area del sito archeologico di Qana, luogo di importanza sia per la comunità cristiana libanese che per la comunità sciita, prevalente nell'area.

Un esempio concreto di cooperazione internazionale in cui professionalità, nobiltà d’animo, spirito di servizio e impegno umanitario convergono per rispondere ai bisogni di un territorio segnato da fragilità, ma sostenuto da una rete di solidarietà che non conosce pause e che ormai da tempo prosegue.