Comunità del Taburno, Ndc: "Ordinanza solo precauzionale" "trattazione prevista l'11 febbraio. Attendiamo pronunciamento"

"Circa la vicenda della Comunità Montana del Taburno, si specifica che In relazione al ricorso prodotto da Caporaso Gennaro avverso il provvedimento Prefettizio di nomina Commissario ad Acta per la convocazione dell’Assemblea dei Sindaci richiesta dai componenti aventi diritto il 17.12.2025, si rappresenta che l’ordinanza del TAR Campania Presidenziale e antecausam adottata stamane costituisce applicazione di meri principi di precauzione". Così i rappresentanti NdC alla Comunità del Taburno che spiegano: "Il Presidente del TAR ha ritenuto di fissare la Camera di Consiglio per la trattazione Collegiale dell’istanza cautelare in data 11.02.2026 ed in questa prospettiva ha precisato che deve intendersi sospesa la eventuale votazione sui temi all’Ordine del Giorno attivato dai Sindaci interessati con la nota del 17.12.2025.

Si attende pertanto il pronunciamento del Giudice Amministrativo in sede Collegiale",