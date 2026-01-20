Benevento, Viscardi dentro, Sena fuori. Scelta giusta? Il Benevento ritrova la vittoria al Vigorito e potrebbe chiudere in anticipo il suo mercato

La Strega si riconferma al Vigorito. Una certezza. E un tabù per chi è chiamato a misurarsi sul manto erboso sannita. Prima il Crotone e poi il Casarano hanno provato a limitare i danni: chiudersi in difesa e puntare tutto sulle ripartenze. Sogni andati in frantumi. La squadra di Floro Flores ha avuto pazienza colpendo al momento opportuno. Dopotutto la difesa ha mostrato grande attenzione. L'attacco ha confermato un valore superiore all'attuale categoria.

“Col reparto avanzato si vincono le partite, con quello arretrato si vincono i campionati”.

È stato chiaro Luca Caldirola intervenuto nella trasmissione 'Ottogol' sul canale 16 del digitale terrestre. In effetti l'organico giallorosso si sta confermando in un campionato che vede nella lotta finale anche il Catania. Entrambe al primo posto. Ma i giochi restano aperti. Al tavolo potranno sedersi anche altre squadre tra cui la Salernitana.

Floro Flores (subentrato ad Auteri) si è detto soddisfatto. Splendido il suo cammino. Abile a dare più volti alla sua squadra. Merito della presenza di calciatori duttili e di caratteristiche che possono permettere all'allenatore di utilizzare più schemi tattici. Il mercato però è ancora aperto. Ma il Benevento pare abbia voluto chiudere il sipario in anticipo. L'arrivo di Caldirola sarà la ciliegina sulla torta. Eppure nei piani iniziali c'era l'esigenza di ingaggiare un nuovo terzino mancino dopo l'infortunio di Ricci. La società di via Santa Colomba si è guardata attorno.

“Ma non c'è di meglio"

Le parole del tecnico napoletano. Ceresoli resta la prima scelta, Viscardi sarà l'alternativa. Secondo questa politica, Sena sarà mandato in prestito. Ma forse quest'ultimo dovrebbe giocarsi la chance con Viscardi. Decisioni che spetteranno ad Antonio Floro Flores che ora ha in testa solo il Siracusa. Squadra da non sottovalutare, la Salernitana ne sa qualcosa. Il direttore sportivo Laneri ha ribadito:

“Verremo nel Sannio a giocarcela a viso aperto”.

Lodevole. Ma non solo. Potrebbe essere un pass per la strega che riesce ad esprimersi al meglio quando trova più spazi sulle corsie laterali. Floro Flores ha già pronto il taccuino per prendere appunti. La settimana – tipo è iniziata. Ma pochi saranno i dubbi che accompagneranno le sue giornate.