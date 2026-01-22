Lavori lungo la Telesina: prorogato al 30 gennaio semaforo sul viadotto Pantano

Per i lavori di ripristino del manto stradale nonostante la messa in sicurezza terminata un anno fa

lavori lungo la telesina prorogato al 30 gennaio semaforo sul viadotto pantano
Benevento.  

L'Anas ha comunicato a comuni, enti ed istituzioni di aver prorogato fino al 30 gennaio i lavori – sarebbero dovuti finire oggi – per il ripristino di parti di asfalto sulla carreggiata che attraversa il viadotto Pantano della Strada Statale Telesina 372, nel tratto tra i comuni di Ponte e Paupisi.

La decisone di prorogare i nuovi lavori , e quindi la circolazione regolamentata da un semaforo a senso unico alternato, è arrivata a causa della richiesta dell'impresa che non ha potuto eseguire le opere necessarie a causa del maltempo.

Nei giorni scorsi tante sono state le proteste di automobilisti e associazioni, come il comitato Sos 372 e AsLimItaly per il nuovo blocco parziale della circolazione a senso unico alternato con code anche chilometriche causate dall'alto flusso di transito anche di mezzi pesanti e dall'impianto semaforico.

Nuovi disagi, dunque, dopo che il tratto del viadotto oggetto di un’apposita gara di appalto per un importo complessivo dei lavori di oltre 3 milioni di euro per la messa in sicurezza che è proseguita dall’aprile 2023 fino al mese di dicembre 2024, determinando non pochi disagi alla circolazione stradale.

Ultime Notizie