Lavori lungo la Telesina: prorogato al 30 gennaio semaforo sul viadotto Pantano Per i lavori di ripristino del manto stradale nonostante la messa in sicurezza terminata un anno fa

L'Anas ha comunicato a comuni, enti ed istituzioni di aver prorogato fino al 30 gennaio i lavori – sarebbero dovuti finire oggi – per il ripristino di parti di asfalto sulla carreggiata che attraversa il viadotto Pantano della Strada Statale Telesina 372, nel tratto tra i comuni di Ponte e Paupisi.

La decisone di prorogare i nuovi lavori , e quindi la circolazione regolamentata da un semaforo a senso unico alternato, è arrivata a causa della richiesta dell'impresa che non ha potuto eseguire le opere necessarie a causa del maltempo.

Nei giorni scorsi tante sono state le proteste di automobilisti e associazioni, come il comitato Sos 372 e AsLimItaly per il nuovo blocco parziale della circolazione a senso unico alternato con code anche chilometriche causate dall'alto flusso di transito anche di mezzi pesanti e dall'impianto semaforico.

Nuovi disagi, dunque, dopo che il tratto del viadotto oggetto di un’apposita gara di appalto per un importo complessivo dei lavori di oltre 3 milioni di euro per la messa in sicurezza che è proseguita dall’aprile 2023 fino al mese di dicembre 2024, determinando non pochi disagi alla circolazione stradale.