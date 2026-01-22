Separazione delle carriere, confronto pubblico a Telese Terme "Verso il Referendum - confronto in libertà" il 23 gennaio presso libreria Controvento

Il confronto sulla separazione delle carriere, in vista del prossimo appuntamento referendario del 22 e 23 marzo, si fa sempre più acceso. Tuttavia, il dibattito sul referendum appare oggi concentrato quasi esclusivamente all’interno del comparto giustizia, rischiando di trasformare una riforma importante e necessaria in una questione eccessivamente tecnica e confinata a una contrapposizione partitica, distante dai cittadini.



Proprio per questo - spiega l’avvocato Filomena Di Mezza - nasce l’iniziativa "Verso il Referendum - confronto in libertà", in programma domani venerdì 23 gennaio presso la libreria "Controvento" di Telese Terme. L'incontro, organizzato in collaborazione con la Camera Penale di Benevento - prosegue Di Mezza - si pone l’obiettivo di riportare il tema al centro della società civile, vera destinataria della proposta referendaria. Un momento di confronto libero e aperto, pensato per informare, chiarire e coinvolgere i cittadini su una riforma che incide direttamente sul funzionamento della giustizia e sui diritti di tutti.



Ad introdurre il dibattito saranno il presidente della Camera Penale di Benevento, l'avvocato Nico Salomone, la dottoressa Ida Moretti, giudice del Tribunale di Benevento ed ex componente del direttivo centrale dell’ANM e l’avvocato Vincenzo Regardi. È prevista inoltre la gradita partecipazione dell’avvocato Simona Barbone, componente della Giunta nazionale dell’UCPI.



Un’occasione di approfondimento e dialogo aperto, che punta a superare le contrapposizioni ideologiche per offrire ai cittadini strumenti utili a comprendere e valutare consapevolmente una riforma cruciale per il futuro della giustizia italiana. La cittadinanza è invitata a partecipare.

