Centro culturale San Paolo, riconoscimento al sindaco Mastella

Sabato 24 gennaio 2026, in occasione dell’apertura a Benevento della sedicesima edizione del Festival della Vita 2026, che avrà come tema 'Vivere è…Collaborare', un progetto culturale promosso dal Centro Culturale San Paolo odv.ets, presieduto da don Ampelio Crema ssp, quale espressione culturale della famiglia dei padri paolini, fondata dal Beato Giacomo Alberione, alle 9.30, nella sede istituzionale del Comune, presso Palazzo Mosti sarà consegnato un pubblico riconoscimento al sindaco Clemente Mastella, per il suo cinquantennale impegno al servizio delle Istituzioni. Un particolare anniversario, che si celebra proprio in occasione degli 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana.
