Aumenti idrici: associazioni in piazza per raccogliere firme Un'iniziativa in favore della vertenza legale contro Alto Calore Servizi

I cittadini tornano in piazza per raccogliere firme in favore della vertenza legale contro Alto Calore Servizi. Gli utenti, infatti, sono preoccupati per gli aumenti in bolletta superiori al trenta per cento che continueranno ad aumentare entro il 2027.

Ad essere interessati sono 131 comuni tra Sannio ed Irpinia su cui ricadrà l'aumento deliberato dall'Ente idrico campano.

L'iniziativa del Comitato a Difesa della Costituzione Mediocalore, Comitato H2O e Federconsumatori Benevento si terrà domenica (25 gennaio), a partire dalle ore 10:00 fino alle ore 13:00, a San Giorgio del Sannio, presso Piazza Risorgimento.



“Il nostro banchetto – spiegano i promotori - è a disposizione per chiarimenti e delucidazioni in merito alla situazione che si è determinata, nonché alle vertenze in atto, relativamente agli aumenti in bolletta 2024/2025 del 9%, che a nostro parere, sono ingiustificati, tanto quanto la quanto fissa presente in fattura, in quanto in contraddittorio con i paesi dove l’erogazione è continua e non si creano disservizi per l’utenza.

Difatti, in particolare nel Mediocalore, la fornitura di acqua non è omogenea, con interruzioni idriche che non consentono una fruizione continua nelle 24 ore giornaliere. Riteniamo – concludono -, che l'erogazione continua e sicura di acqua corrente debba essere non una scelta, ma un dovere”.