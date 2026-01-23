Benevento si prepara ad accogliere l’International Police Association Domani, l’insediamento del Comitato “Appio Samnium”

Domani (24 gennaio 2026), alle ore 10:00, la prestigiosa Sala Vergineo del Museo del Sannio ospiterà un evento di rilevanza internazionale per il territorio sannita: la presentazione ufficiale del programma e del nuovo Direttivo del Comitato Locale IPA “Appio Samnium”.

L’iniziativa, che gode del patrocinio della Provincia di Benevento, segna il consolidamento della X° Delegazione Campania all’interno della più grande associazione di polizia al mondo.

Il motto: servire attraverso l'amicizia

L'International Police Association (IPA) è un'organizzazione indipendente che conta oltre 380.000 membri in quasi 100 Paesi distribuiti in 6 continenti. Fondata sul motto esperanto "Servo per Amikeco" , l'IPA promuove la cooperazione internazionale e la coesistenza pacifica, agendo senza distinzioni di grado, genere, razza o religione. L’alto valore istituzionale dell’associazione è testimoniato dal suo Status Consultivo (Speciale) presso le Nazioni Unite (ONU), l'UNESCO e l'Organizzazione degli Stati Americani.

Il programma della giornata

I lavori della giornata inaugurale saranno introdotti da Luciana Tramontano, Presidente della Delegazione Campania. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e delle altre Autorità Civili presenti, è previsto un prestigioso collegamento in videoconferenza da Vienna con il Presidente Internazionale dell'I.P.A., Martin Hoffmann. Seguiranno gli interventi dei vertici nazionali e regionali: Nicolangelo Pezone (Presidente Nazionale), Antonio Molinaro (Vice Presidente Nazionale) e Giovanni Strazzulo (Tesoriere Regionale). La parola passerà poi ai rappresentanti del Comitato locale per illustrare gli obiettivi del mandato.

Il nuovo direttivo

Durante l'incontro verrà presentato ufficialmente il nuovo Direttivo, composto da figure di spiccata professionalità nel campo della sicurezza e del diritto. La nuova squadra al vertice dell'Appio Samnium sarà così composta:

Presidente: Giuseppe Vicerè, già Sost. Commissario della Polizia Stradale, Avvocato e docente presso la Scuola Regionale della Polizia Locale Campania.

Vice presidente Antonella Scetta, Comandante della Polizia Locale di Castelvenere (BN).

Segretario: Francesco Casale, già Maggiore della Polizia Locale di Benevento e docente presso la Scuola Regionale della Polizia Locale Campania.

Vice segretario: Sergio Fusco, Comandante della Polizia Locale di Alife (CE).

Tesoriere: Rocco Luigi Mirra, già Comandante della Polizia Locale di San Giorgio La Molara (BN).

Vice tesoriere: Mario Marciello, già Ispettore Capo della Polizia Stradale Benevento e Comandante della Squadra di Polizia Giudiziaria.



Completano l’organigramma i membri supplenti Rocco Ranaldo (già Sost. Commissario Polizia di Stato) e Gianluca Capitanio (Agente P.L. San Giorgio la Molara). La comunicazione sarà gestita dal Dott. Giuseppe Vecchio (Comandante P.L. Benevento e formatore) e dall'Avv. Ferdinando Ceglia, mentre il coordinamento è affidato al consulente e organizer Sig. Luigi Minichiello. La nuova sede del Comitato sarà stabilita presso il Comando di Polizia Locale di Benevento, in Via Santa Colomba n. 2.