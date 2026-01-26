"I disturbi respiratori del sonno", la pioggia non ha fermato la prevenzione §Ieri a Benevento il settimo appuntamento delle “Domeniche della Salute” del Rotary Club

Settimo appuntamento annuale della rassegna rotariana “Domeniche della Salute”, dal titolo “I disturbi respiratori del sonno (OSAS) e le riacutizzazioni respiratorie”, realizzato in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e con il supporto di Alleanza Assicurazioni.

L’evento, patrocinato dal Comune di Benevento e svolto in partenariato con l’ASL, ha visto la pneumologa Mariagioconda Zotti effettuare una serie di visite gratuite rivolte ai cittadini, sia a coloro che avevano prenotato sia a quanti, transitando nei pressi dell’ambulatorio mobile, hanno colto l’opportunità di sottoporsi a un controllo.

Nonostante le condizioni meteorologiche avverse, con pioggia e vento, l’iniziativa del Rotary Club di Benevento ha registrato una ampia partecipazione, a testimonianza del forte interesse della comunità verso le tematiche della salute e della prevenzione.

Anche questo appuntamento ha confermato quanto sia fondamentale promuovere una prevenzione a 360 gradi, capace di sensibilizzare, informare e favorire l’accesso ai controlli sanitari per la tutela del benessere dei cittadini.