Rifiuti Raee: cittadini si liberano di elettrodomestici, tv e telefoni in disuso FOTO - Al Rione Libertà boom di conferimenti per la giornata organizzata dall'Asia

Nonostante la pioggia e il freddo tantissimi i cittadini che ieri mattina hanno conferito i Raee, i rifiuti elettronici come telefonini, tv, fornetti e tanto altro alla postazione allestita dall'Asia in via Cardone, al Rione Libertà a Benevento.

Conferimenti avvenuti dalla 10 alle 13 con una costanza continua. Tante le persone che si sono inizialmente fermate per chiedere informazioni per poi tornare dopo poco con elettrodomestici, computer, telefoni, televisori, lampadine, giocattoli, lampade fluorescenti, macchine da cucire, forni. Tutto in disuso e magari accumulato nelle case da tempo.

Da qui l'iniziativa dell'Asia, guidata dall'amministratore unico Donato Madaro. Ieri mattina in via Cardone presenti i mezzi dell'azienda e i cassoni per gli sversamenti assistititi dal personale operativo, oltre che dall'ingegnere Rosa Francesca, dal dottore Mauro Pisacane che si occupa del nuovo impianto multimateriale di contrada Olivola e dal tecnico Umberto Panunzio.

Alla fine della giornata sono stati raccolti 560 chilogrammi di R4 piccoli elettrodomestici, e 240 chilogrammi di R3 TV e monitor. Inoltre raccolte 4 kg di R5 lampade e neon.

L’obiettivo dell’Azienda è di sensibilizzare i cittadini a conferire correttamente i rifiuti, soprattutto i Raee che contengono al loro interno materiali che se non smaltiti in modo adeguato possono provocare gravi inquinamenti ambientali.