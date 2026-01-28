"DesTEENazione – Desideri in Azione": ecco il progetto dedicato ai giovani IL 30 gennaio la presentazione e l'inaugurazione dello Spazio al viale dell'Università

Venerdì 30 gennaio verrà presentato il progetto “DesTEENazione – Desideri in Azione” e inaugurato lo Spazio Multifunzionale ubicato al viale dell’Università.

Il progetto è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell'ambito del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà e rappresenta un modello di intervento sociale integrato che mette al centro gli adolescenti (11-18 anni) e i giovani adulti (18-21 anni) puntando a costruire una comunità educante che supporti i ragazzi nel passaggio delicato verso l'età adulta.

Lo Spazio Multifunzionale rappresenta il cuore pulsante e l'infrastruttura fisica fondamentale del progetto, non semplicemente il luogo dove si svolgono le attività, ma un presidio sociale e culturale progettato per trasformare radicalmente il modo in cui i giovani vivono il proprio territorio.

Il programma della giornata prevede alle ore 10:30, presso Palazzo Paolo V, i saluti istituzionali del sindaco Clemente Mastella, dell’assessore alle Politiche Sociali Carmen Coppola e del vice prefetto vicario Maria De Feo.

A seguire l’illustrazione del progetto “DesTEENazione – Desideri in Azione” da parte del coordinatore dell’Ambito B1 Gennaro Santamaria, del partner del progetto Eugenio Abate e del dirigente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Renato Sampogna.

La mattinata si concluderà con i contributi del rappresentante dell’associazionismo locale Michelangelo Fetto, della rappresentante dell’Ufficio Scolastico Provinciale Lucia Viespoli e del dirigente dell’U.O.S. Contrasto alla povertà e servizi alla persona e ai disabili della Regione Campania Ettore Rossi.

Nel pomeriggio, invece, alle ore 15:00 si terrà la cerimonia inaugurale dello Spazio Multifunzionale di viale dell’Università 10 con contestuale avvio dell’Open Day e dei percorsi laboratoriali guidati.