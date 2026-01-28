Il 5 febbraio il Ministro dell'Interno Piantedosi a Benevento All'Unifortunato 'Lo sport tra diritto, etica ed economia'

“Lo sport tra diritto, etica ed economia” è il tema della giornata organizzata dall'UniFortunato per giovedì 5 febbraio alle ore 10.30, e che vedrà l'intervento del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e la presentazione del nuovo Corso di Laurea in Scienze Motorie, Sportive e dell'Educazione Psicomotoria dell'Università Giustino Fortunato di Benevento.

La giornata si aprirà con i saluti del Magnifico Rettore Giuseppe Acocella e dopo un primo panel tematico, i saluti delle autorità introdurranno l'intervento sull'argomento "Lo sport tra diritto, etica ed economia” del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.