Al Teatro Romano lettura musicata della Cronaca del guerriero chiamato Arichis Si rinnova l’appuntamento con #DomenicalMuseo

Si rinnova l’appuntamento con #DomenicalMuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che offre ogni prima domenica del mese l’ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali.

In occasione di questa giornata dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale, il Teatro Romano di Benevento, straordinario complesso archeologico di età imperiale e tra i luoghi più rappresentativi della Campania, ospiterà domenica 1 febbraio 2026 l’associazione Benevento

Longobarda.

Per l’occasione sarà proposta una lettura musicata di alcuni brani del “Chronicon Bellatoris que dicitur Arichis” (La Cronaca del guerriero chiamato Arichis), un progetto di ricostruzione e rievocazione storica curato dal presidente dell’associazione Alessio Fragnito.

Il Chronicon si distingue per l’accurata ricostruzione linguistica dell’epoca: il testo è infatti redatto nelle diverse lingue parlate nel IX secolo in Europa e nel Ducato longobardo di Benevento, tra cui latino altomedievale, latino volgare (“lengua rustica”), longobardo, alto tedesco antico e francese antico, con influssi avari, greci e saraceni.

La ricerca è basata sui principali testi e documenti del primo Medioevo europeo e italico — dagli Annali franchi ai Placiti Cassinesi, fino ai Giuramenti di Strasburgo — per restituire un autentico spaccato linguistico e culturale del periodo in cui stava nascendo il proto-italiano.

L’iniziativa offrirà al pubblico un’esperienza immersiva tra storia, musica e lingua, nel suggestivo scenario del Teatro Romano di Benevento, confermando l’impegno costante nel valorizzare le radici culturali del territorio.