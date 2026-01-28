Dimensionamento scolastico: Errico "Restano forti criticità" IL consigliere regionale: “Bene lo stop all’accorpamento di Pietrelcina"

“Prendo atto con favore del superamento dell’ipotesi di accorpamento dell’Istituto Comprensivo “San Pio” di Pietrelcina con l’Istituto Comprensivo “Moscati” di Benevento”. Lo dichiara il consigliere regionale Fernando Errico, intervenendo sul processo di dimensionamento della rete scolastica in provincia di Benevento ed inviando una missiva al Presidente della Giunta regionale Roberto Fico e all’assessore con delega alle politiche sociali e scuola Andrea Morniroli.

"Si tratta di una determinazione coerente con le osservazioni di carattere procedurale e sostanziale già rappresentate nei giorni scorsi – prosegue Errico – e con l’impostazione complessiva contenuta nella proposta avanzata dalla Struttura territoriale ANP, che avevo ritenuto di sottoporre all’attenzione del Presidente della Giunta regionale quale contributo tecnico qualificato e pienamente in linea con le Linee guida regionali”.



Pur esprimendo apprezzamento per la sensibilità istituzionale dimostrata nei confronti dei territori interni e delle comunità scolastiche coinvolte, Errico sottolinea come “il superamento della singola ipotesi di accorpamento non esaurisce le criticità emerse nel complessivo processo di dimensionamento. In particolare, nel contesto urbano del capoluogo si evidenziano le problematiche legate all’ipotesi di accorpamento dell’Istituto Comprensivo “Sant’Angelo a Sasso” con l’Istituto Comprensivo “Moscati”: Un’operazione che determinerebbe la nascita di un’unica istituzione scolastica con oltre 1.500 alunni, articolata su plessi ubicati in aree urbane differenti e caratterizzate da specificità territoriali e sociali non omogenee. Come segnalato dalle comunità scolastiche interessate, dalle rappresentanze sindacali e dal personale docente e ATA – aggiunge Errico – tale configurazione presenta rilevanti criticità sotto il profilo gestionale, organizzativo e amministrativo, anche in relazione alla previsione di un’unica dirigenza scolastica e di un solo DSGA, con il rischio di un impatto negativo sulla qualità dell’offerta formativa, sulla continuità didattica e sull’efficacia complessiva dell’azione educativa”.

Ulteriore elemento di preoccupazione, secondo Errico, è rappresentato dalla tempistica delle decisioni, intervenute “in una fase avanzata delle procedure di iscrizione, con potenziali ricadute sulla programmazione didattica, sull’identità progettuale delle istituzioni scolastiche e con evidenti profili di incertezza per le famiglie. Le criticità emerse confermano la necessità di un approccio prudente e rigoroso al dimensionamento della rete scolastica – conclude il consigliere regionale – fondato su una reale valutazione comparativa delle alternative praticabili, sul rispetto dei criteri di prossimità territoriale, sostenibilità gestionale e funzionalità amministrativa, nonché su un effettivo coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, degli enti locali, delle rappresentanze sindacali e dell’intera comunità educante. Il dimensionamento non può ridursi a un mero esercizio di razionalizzazione numerica: incide direttamente sul diritto allo studio e sulla qualità dell’istruzione. Con spirito di leale collaborazione istituzionale, resto a disposizione per ogni ulteriore confronto, nella convinzione che l’obiettivo comune debba essere un assetto della rete scolastica regionale equilibrato e realmente orientato alla qualità dell’offerta formativa”.