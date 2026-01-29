Stage linguistico a Londra per gli studenti dell’IIS "Alberti–Virgilio" Sessanta studenti sanniti in Inghilterra fino al 31 gennaio

È iniziato nei giorni scorsi lo stage linguistico a Londra che vede protagonisti 60 studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Alberti–Virgilio” di Benevento, impegnati in un’intensa esperienza formativa all’estero all’insegna della lingua inglese, della cultura e della scoperta della capitale britannica.

Il gruppo, partito il 26 gennaio, accompagnato dalle docenti Ambra, Cavagnuolo, Palladino e Tresca, resterà a Londra fino al 31 gennaio 2026. Il progetto rientra nelle attività di potenziamento linguistico e si inserisce nel più ampio percorso di internazionalizzazione della scuola.

Durante la settimana gli studenti partecipano quotidianamente alle lezioni presso la British International School, situata nel cuore della città, vivendo una vera e propria full immersion nella lingua inglese. Le attività didattiche, svolte in orario mattutino, sono affiancate da un ricco programma culturale pomeridiano.

Il calendario delle visite prevede tappe tra le più significative della capitale inglese: Westminster, con Buckingham Palace, Big Ben e Trafalgar Square; St. Paul’s Cathedral, Millennium Bridge e Tate Modern; British Museum e Camden Town; Natural History Museum, Science Museum e Victoria & Albert Museum; passeggiate a Leicester Square, Covent Garden, Piccadilly Circus e Oxford Street ; visita a Harrods e shopping finale a Westfield Stratford City.

Non mancano momenti di socializzazione e scoperta della tradizione gastronomica locale, con cene tipiche e serate organizzate, tra cui l’esperienza al celebre Hard Rock Café di Hyde Park Corner.

Lo stage rappresenta un’importante occasione di crescita personale e culturale: gli studenti hanno la possibilità di migliorare le competenze linguistiche, confrontarsi con una realtà internazionale, sviluppare autonomia e spirito di gruppo, vivendo un’esperienza formativa altamente coinvolgente.

L’iniziativa conferma ancora una volta l’impegno dell’IIS Alberti–Virgilio nel promuovere percorsi educativi di qualità, capaci di coniugare istruzione, cultura e apertura al mondo, offrendo agli studenti opportunità concrete di apprendimento in contesti reali.

