dipendente di una scuola denunciato per ricettazione di un pc e un tablet

Un ipad, un personal computer portatile ed un tablet ritrovati all'interno dell'abitazione di un dipendente di una scuola di San Bartolomeo in Galdo che è stato ora denunciato dai carabinieri con l'ipotesi di reato di ricettazione. Questo perchè il materiale informatico era stato portato via proprio dall'istituto.
In azione i carabinieri della Compagnia e della Stazione di San Bartolomeo in Galdo che hanno effettuato un controllo nell'abitazione dell'uomo. Nella casa i militari hanno rinvenuto i tre oggetti che, dopo un controllo effettuato con il dirigente e il personale amministrativo, si è accertato appartenere alla scuola. Al termine delle indagini per l'indagato è scattata la denuncia, mentre il materiale informatico recuperato è stato restituito alla scuola.
Il dirigente scolastico ha ringraziato i militari, sottolineando quanto sia proficuo e di buon esempio per i giovani studenti il costruttivo e sinergico rapporto fra l’Arma dei Carabinieri e gli istituti d’istruzione”.
Proseguono intanto le indagini dei carabinieri della Compagnia fortorina per cercare di identificare gli autori del furto di numerosi pc e tablet portati via qualche giorno fa dalla scuola primaria di Foiano di Val Fortore.
Furti di materiale informatico, spesso appena consegnato agli istituti, che purtroppo si registrano con cadenza annuale e in più parti della provincia sannita.