Dipendente di una scuola denunciato per ricettazione di un pc e un tablet Indagini e controlli dei carabinieri di San Bartolomeo in Galdo

Un ipad, un personal computer portatile ed un tablet ritrovati all'interno dell'abitazione di un dipendente di una scuola di San Bartolomeo in Galdo che è stato ora denunciato dai carabinieri con l'ipotesi di reato di ricettazione. Questo perchè il materiale informatico era stato portato via proprio dall'istituto.

In azione i carabinieri della Compagnia e della Stazione di San Bartolomeo in Galdo che hanno effettuato un controllo nell'abitazione dell'uomo. Nella casa i militari hanno rinvenuto i tre oggetti che, dopo un controllo effettuato con il dirigente e il personale amministrativo, si è accertato appartenere alla scuola. Al termine delle indagini per l'indagato è scattata la denuncia, mentre il materiale informatico recuperato è stato restituito alla scuola.

Il dirigente scolastico ha ringraziato i militari, sottolineando quanto sia proficuo e di buon esempio per i giovani studenti il costruttivo e sinergico rapporto fra l’Arma dei Carabinieri e gli istituti d’istruzione”.

Proseguono intanto le indagini dei carabinieri della Compagnia fortorina per cercare di identificare gli autori del furto di numerosi pc e tablet portati via qualche giorno fa dalla scuola primaria di Foiano di Val Fortore.

Furti di materiale informatico, spesso appena consegnato agli istituti, che purtroppo si registrano con cadenza annuale e in più parti della provincia sannita.