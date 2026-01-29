Sabato 31 gennaio a Benevento la Marcia della Pace Alle 15.30 dal Duomo alla Villa Comunale: organizzata dall'Azione cattolica diocesana

Terra in Pace è lo slogan della marcia della pace organizzata dall’azione Cattolica diocesana di Benevento. L'appuntamento è per sabato 31 gennaio alle 15:30 presso la Cattedrale. Dopo un momento di preghiera presieduto dall’arcivescovo Felice Accrocca si darà avvio alla marcia, colorata e festosa, lungo il Corso Garibaldi che confluirà presso la Villa Comunale, dove si concluderà con un momento di animazione e saluti.

L'azione cattolica invita tutti i cittadini a partecipare: “desideriamo sottolineare che la pace non è un ideale lontano: è un orizzonte che può diventare realtà quando accogliamo lo sguardo dell’altro, superiamo divisioni e riconosciamo che ogni essere umano è chiamato a far parte di una famiglia comune. Infatti, il logo che accompagna l’iniziativa di pace dell’associazione presenta al centro il pianeta Terra, simbolo della nostra casa comune e dell’umanità intera, circondato da due frecce che si incontrano in un movimento armonioso”.