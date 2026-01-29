Inaugurazione Anno Accademico: Matteo Garrone ospite dell’Università del Sannio Martedì 3 marzo alle 11:30, presso l’Auditorium Sant’Agostino di Benevento

La cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2025/2026 dell’Università degli Studi del Sannio che si terrà martedì 3 marzo alle ore 11:30, presso l’Auditorium Sant’Agostino di Benevento, sarà dedicata ai diritti umani e alla dignità della persona. Il titolo scelto per l’evento, “Nel segno dei diritti umani e della dignità della persona”, richiama l’impegno dell’Ateneo nel promuovere una riflessione critica e attuale sui valori fondamentali della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani che oggi risultano attaccati da più parti.

Ospite d’eccezione della cerimonia sarà Matteo Garrone, regista più volte nominato all’Oscar, sceneggiatore e produttore cinematografico di riconosciuta autorità nel panorama internazionale, che terrà la lectio inauguralis dal titolo “Principio speranza: cinema e diritti umani”. Un intervento che offrirà uno sguardo sul rapporto tra linguaggio cinematografico, responsabilità civile e tutela dei diritti. Il suo ultimo film “Io Capitano” è girato come un controcampo, vale a dire una inquadratura in cui la macchina da presa posta in un punto dietro il personaggio, svelando una visone che altrimenti resterebbe completamente nascosta allo spettatore.

La prolusione sarà affidata al professor Felice Casucci, che interverrà sul tema “NOI SIAMO. L’impersonale nel linguaggio dei diritti”, una riflessione sul significato delle parole e delle forme linguistiche attraverso cui i diritti vengono enunciati, riconosciuti e condivisi nello spazio pubblico.

“La cerimonia – ha spiegato la rettrice Maria Moreno - rappresenta un momento centrale della vita dell’Ateneo e si configura come un’occasione di incontro tra comunità accademica, istituzioni e territorio, per favorire un dialogo trasversale tra saperi sui valori fondanti della convivenza democratica”.