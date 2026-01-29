Emergenza abitativa, pubblicato l’Avviso regionale: ecco il sito per domanda Sostegno delle famiglie in difficoltà

L'assessore alle Politiche abitative Molly Chiusolo rende noto che è stato pubblicato l’Avviso pubblico per l’accesso al Fondo regionale per l’emergenza abitativa, promosso dalla Regione Campania per sostenere i nuclei familiari che vivono situazioni di grave disagio o fragilità abitativa.

Il Fondo, che rientra nelle politiche regionali di tutela del diritto alla casa e di contrasto alla povertà abitativa, dispone di 500 mila euro annui per il triennio 2025–2027, ai quali si aggiunge un ulteriore milione di euro stanziato dalla Legge regionale n. 6/2020.

Le risorse saranno destinate ai nuclei familiari residenti nel Comune di Benevento, attraverso due misure di intervento pensate per rispondere in modo mirato alle diverse situazioni di emergenza.

La Misura 1 è rivolta alle famiglie che si trovano in condizioni di grave disagio abitativo, come alloggi inadeguati o sovraffollati, sfratti, situazioni di violenza domestica, assenza di fissa dimora o dimissioni da strutture di accoglienza. L’accesso è previsto previa presa in carico da parte dei Servizi sociali comunali e l’attivazione di un progetto personalizzato finalizzato al raggiungimento dell’autonomia abitativa.

La Misura 2 è invece destinata ai nuclei familiari che vivono una fragilità abitativa temporanea, dovuta a sgomberi, pericolo strutturale degli immobili, eventi calamitosi o altre cause di forza maggiore.

Tra i requisiti richiesti figurano la residenza in Campania, l’assenza di un alloggio adeguato di proprietà sul territorio regionale e il possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità, con un valore massimo pari a 10.140 euro per la Misura 1 e 16.000 euro per la Misura 2, soglie aggiornate biennalmente dalla Regione.

Modalità di partecipazione, termini e modulistica sono disponibili nell’Avviso pubblico consultabile sul sito istituzionale al seguente indirizzo https://web.comune.benevento.it/mc/mc_p_dettaglio.php?id_pubbl=74989