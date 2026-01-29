Benevento, chiuse due operazioni con Foggia e Nocerina per un calciatore I dettagli del nuovo giallorosso che vivrà la seconda parte di stagione in forza ai molossi

Il Benevento ha chiuso per il giovane Castaldi del Foggia. Classe 2007, campano di Lacco Ameno, difensore centrale. Su di lui si dice un gran bene. In stagione ha maturato 4 presenze con i satanelli, tra campionato e Coppa Italia. L'esperienza in giallorosso per Castaldi comincerà in maniera effettiva nella prossima stagione, considerato che il Benevento l'ha subito girato alla Nocerina, in Serie D, dopo aver chiuso l'operazione con il Foggia. Con i molossi avrà sicuramente modo di trovare maggiore spazio in questa seconda parte di stagione.

Di seguito, il comunicato ufficiale:

Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Calcio Foggia per l’acquisizione a titolo definitivo del difensore Giovanni Castaldi, che ha sottoscritto un contratto fino a giugno 2028.

Il calciatore, classe 2007, si trasferirà direttamente a titolo temporaneo alla Nocerina.