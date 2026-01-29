Ceppaloni, firmato il contratto preliminare per il primo ospedale veterinario Funzionerà h24 per la provincia di Benevento

È stato firmato questa mattina il contratto preliminare che dà ufficialmente avvio alla cessione del diritto di superficie dell’area comunale destinata alla realizzazione del primo ospedale veterinario h24 della provincia di Benevento.

L’atto è stato sottoscritto dal Sindaco di Ceppaloni, Claudio Cataudo, e dal Direttore Generale dell’ASL di Benevento, Tiziana Spinosa, alla presenza dei tecnici del Comune di Ceppaloni e dell’ASL, che hanno seguito e accompagnato l’intero iter amministrativo e progettuale.

La struttura sorgerà nella zona industriale di Ceppaloni, su un’area comunale concessa in uso gratuito all’ASL, e rappresenta un progetto di grande rilevanza sanitaria, sociale e territoriale. L’investimento complessivo è pari a 2.311.000 euro, finanziato per il 50% dalla Regione Campania e per il restante 50% dall’ASL di Benevento.

L’ospedale veterinario sarà articolato su due livelli e comprenderà pronto soccorso veterinario h24, servizi di degenza, diagnostica specialistica e aree esterne attrezzate per gli animali, con l’obiettivo di garantire cure continuative e di elevata qualità su scala provinciale.

«Con la firma di oggi – ha dichiarato il Sindaco Claudio Cataudo – trasformiamo una visione condivisa in un impegno concreto. Ceppaloni compie un passo storico, non solo sul piano del benessere animale, ma anche su quello dello sviluppo locale. Questa opera rafforza il ruolo del nostro Comune come punto di riferimento per i servizi innovativi nel Sannio, generando opportunità occupazionali, sociali e di riqualificazione urbana. È la dimostrazione che, quando le istituzioni lavorano insieme con serietà e continuità, i risultati arrivano».

Il Sindaco ha inoltre espresso un sentito ringraziamento alla Direttrice Generale dell’ASL di Benevento, Tiziana Spinosa, per aver raccolto e portato avanti con determinazione un’iniziativa già avviata, garantendone la continuità amministrativa e istituzionale.

Il progetto è il frutto di una collaborazione strutturata tra Comune di Ceppaloni, ASL di Benevento e Regione Campania e si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione dell’area del Patto Territoriale.

Con la firma del contratto preliminare, si apre ora la fase che porterà alla consegna dell’area e all’avvio della realizzazione dell’opera, destinata a diventare un presidio sanitario di eccellenza e un nuovo motore di crescita per l’intero territorio.