Scontro tra auto delle Poste e Volkswagen di un prete: paura e danni

E' di una persona ferita in maniere non grave e medicata sul posto e due auto pesantemente danneggiate il bilancio dell'incidente stradale registrato questo pomeriggio a contrada Piano Cappelle di Benevento. Lo scontro tra una Fiat Panda delle Poste e una Volkswagen guidata da un parroco.
In seguito all'urto, avvenuto in corrispondenza dell'impianto semaforico, la Volkswagen si è ribaltata sulla carreggiata. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale di Benevento, le ambulanze del 118 e gli agenti della polizia municipale che hanno provveduto ad effettuare i rilievi per poi stabilire la dinamica dell'incidente.
Una persona è stata medicata dai sanitari del 118 intervenuti con l'ambulanza e l'auto medica. Per fortuna non gravi le sue condizioni.
Traffico interrotto nel tratto tra Paino Cappelle e Iannassi per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi dell'incidente.