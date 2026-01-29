Mastella: "Interventi per aree interne e target di spesa, bene Comitato ad hoc" Il sindaco di Benevento: "E' giusto monitorare e supportare gli Enti locali nella spesa"

"Prendo atto positivamente che tra i primi provvedimenti della Giunta Fico vi sia una delibera che da indirizzo ad attuare strumenti idonei al raggiungimento dei target di spesa e di performance per l’utilizzo di tutte le risorse europee destinate alle Aree Interne della Campania".

Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella che spiega: "Trovo positivo pure l'istituzione di un Comitato d’indirizzo presieduto dal Presidente della Giunta Regionale e composto da rappresentanti delle singole Aree interne con il compito di presidiare l’avanzamento degli interventi. E' giusto monitorare e supportare gli Enti locali nella spesa. Ed è fondamentale che le aree interne, come è accaduto in queste occasioni, siano priorità cronologica e politica della Giunta regionale".