Venerdì a Benevento si presenta il CalendEsercito 2026 con il generale Di Stasio Alle 11 nella sala di rappresentanza di Palazzo Paolo V

Venerdì prossimo, 6 febbraio, alle 11, presso Palazzo Paolo V a Benevento, sarà presentato il CalendEsercito 2026.

A illustrare l’opera editoriale sarà il Generale di Divisione Andrea Di Stasio, comandante Territoriale Sud dell’Esercito, con l’intervento del prefetto di Benevento, Raffaela Moscarella. Sarà il sindaco di Benevento, Clemente MAstella, a portare i saluti della città all'alto ufficiale dell'Esercito Italiano.

L’edizione 2026 è dedicata al tema "Lo Giuro!", il momento probabilmente più importante della vita di ogni militare: ovvero il giuramento di fedeltà alla Repubblica e ai doveri del Corpo.

Le radici del CalendEsercito risalgono, come si evince dal sito dell'Esercito Italiano, al 1850 "quando un Tamburino di Compagnia della Guardia Nazionale di Torino inviò ad amici e colleghi, per consuetudine ed uso di quei tempi, un biglietto di auguri stampato in occasione delle festività natalizie. Da tale tradizione si dice che prendessero vita non tanto le cartoline cosiddette “reggimentali”, quanto i calendari in uso fra i Reparti dell’Esercito.

Verso il 1890 cominciarono le pubblicazioni di calendari a soggetto esclusivamente patriottico e storico-militare ma, i primissimi calendari militari, considerati tali per veste tipografica e contenuto, risalgono al 1910 con riferimento al 5° e 6° Reggimento Artiglieria da campagna".