Al Museo Arcos: storie d’amore e storie tossiche dal mondo antico Un evento che mescola arte, gossip, ironia e cuore per raccontare l’amore in tutte le sue forme

Sabato 14 febbraio, alle ore 18.30, il Museo Arcos - Sezione Egizia di Benevento apre le sue porte a un evento speciale che mescola arte, gossip, ironia e cuore, per raccontare l’amore in tutte le sue forme: quello eterno, quello complicato e quello decisamente red flag.

Tra le sale del museo prenderanno vita storie d’amore e relazioni tossiche del mondo antico, perché sì, anche gli dèi, i faraoni e i personaggi storici avevano drammi sentimentali degni di una chat lasciata in visualizzato.

A seguire: aperilove: un aperitivo interattivo e super social si potrà personalizzare il proprio bicchiere con adesivi a tema, scegliendo da che parte stare: Red Flag Visualizzato, Non sono pronto, Ghost Mood, Ex che ritorna, True Love, Messaggio alle 3 di notte, Match perfetto…

Il muro delle confessioni.

Sfogati (non sono richieste spiegazioni): “Se il mio ex fosse un’opera d’arte sarebbe…”

Vota l'amore (O Il disastro) Con gli sticker potrai votare le opere del museo: “L’uno o l’altro” – A San Valentino vota con gli sticker True Love o Red Flag?

Arte, Crush e selfie Scatta, tagga il museo e condividi la tua serata: #CrashAlMuseo #SanValentinoAlMuseo Taggaci e ti ripubblichiamo!

Un San Valentino diverso dal solito, tra arte antica, confessioni moderne e cuori che battono (o scappano). Perché l’amore passa… ma gli screenshot restano.

“Crash al Museo” conferma il Museo Arcos come spazio culturale dinamico e inclusivo, capace di parlare a pubblici diversi e di reinterpretare il patrimonio storico attraverso nuovi linguaggi, trasformando la visita museale in un’esperienza condivisa, partecipata e contemporanea.