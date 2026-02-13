Contro i crimini ai danni di banche e clienti: protocollo tra Prefettura e Abi Potenziamento misure di difesa passiva delle banche contro rapine e furti agli Atm

Il prefetto di Benevento Raffaela Moscarella e il coordinatore nazionale del Centro di Ricerca dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI) sulla Sicurezza Anticrimine, Marco Iaconis hanno sottoscritto un Protocollo di intesa per la prevenzione della criminalità ai danni delle banche e della clientela, alla presenza dei vertici provinciali delle Forze di Polizia e dei rappresentanti degli istituti di credito operanti sul territorio.

L’iniziativa, promossa a seguito dei recenti episodi ai danni degli sportelli ATM che hanno interessato diversi istituti di credito della provincia, si inserisce in un più ampio quadro di azioni volte a rafforzare la sicurezza del territorio e a contrastare con maggiore efficacia i reati predatori.

Il protocollo oltre a prevedere il potenziamento delle misure di difesa passiva delle banche, a protezione delle rapine e dei furti ai danni delle apparecchiature ATM, delle cassette di sicurezza e dei dispositivi di custodia del contante attraverso sistemi tecnologici avanzati di protezione e dispositivi antieffrazione, prevede un rafforzamento del flusso informativo tra istituti di credito e Forze dell’Ordine con l’obiettivo di elevare gli standard di sicurezza e contrastare in modo sempre più incisivo i fenomeni criminali che colpiscono le infrastrutture bancarie.

La sicurezza del territorio, ha evidenziato il Prefetto Moscarella "si fonda su una stretta sinergia tra istituzioni e soggetti privati che può dare vita a progetti significativi che rappresentano un passo concreto verso una strategia condivisa di prevenzione, capace di coniugare innovazione tecnologica e coordinamento operativo”.