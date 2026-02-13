Caditoie, tombini e bocche di lupo per raccolta acqua tappate: vanno pulite L'appello del Comitato di quartiere Centro Storico per la zona del Corso Garibaldi

Il comitato di quartiere Centro storico di Benevento lancia un appello a Comune e Gesesa affinchè si provveda con celerità alla pulizia delle caditoier, bocche di lupo e grate per la raccolta dell'acqua piovana lungo il Corso Garibaldi e vie limitrofe. “Ci vengono segnalate gravi inadempienze – spiega il presidente del comitato, Luigi Marino - nella manutenzione e pulizia delle caditoie e delle bocche di lupo nel Centro Storico ed in vie limitrofe. In verità, in passato, abbiamo documentato il “Rio Corso Garibaldi” rimarca Marino ricordando che ad ogni temporale la principale via pedonale cittadina si trasforma in un torrente evidentemente a causa della non funzionalità del sistema di scolo dell'acqua.

“Ci domandiamo per quale motivo non si agisca o non si provveda a richiamare all’ordine chi deve occuparsi della manutenzione e della pulizia. I tombini sollevati, le pozzanghere sempre più insidiose, le strade dissestate rappresentano veri pericoli per i consociati e più in generale per i cittadini.

Si potrebbe – consiglia Marino - intervenendo sulle fogne, ben sollecitare anche una derattizzazione straordinaria, alla luce degli ultimi avvistamenti, in pieno giorno, di 'toponi', apparentemente in ottima salute”.

Interventi di manutenzione che andrebbero fatti rimarca ancora il presidente del comitato Centro Storico anche per dare un'immagine migliore “ai turisti o ai semplici pedoni. Serve una efficiente regimentazione delle acque piovane ed evitare fenomeni di ruscellamento, pozzanghere, etc e di sollecitare una derattizzazione straordinaria”.