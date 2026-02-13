Prima visita a Benevento del nuovo procuratore Nicola D'Angelo Questa mattina l'arrivo al palazzo di giustizia

Prima visita, in attesa dell'insediamento ufficiale, del nuovo procuratore di Benevento Nicola D'Angelo, nominato a metà gennaio dal plenum del Csm.

Erano le 9.30 quando, accompagnato dalla moglie, il dottore D'Angelo ha fatto il suo ingresso negli uffici che, non prima di metà marzo, diventeranno la sua sede di lavoro. Era atteso dal procuratore aggiunto Gianfranco Scarfò, che da oltre un anno e mezzo sta svolgendo le funzioni di vertice della Procura sannita, probabile l'incontro anche con i sostituti che fanno parte della struttura ed il personale in servizio.

Un primo contatto con la nuova realtà professionale per D'Angelo, attuale procuratore di Campobasso. E' nel capoluogo molisano che il magistrato, sessant'anni, ha svolto la sua attività come sostituto, poi come procuratore (anche Dda) dal 2018; unica eccezione,. una parentesi di un anno e mezzo a Brescia.