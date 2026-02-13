Vicenda mensa "attendiamo comunicazioni formali Asl" Interviene sulla vicenda il consigliere delegato all’Istruzione Marcello Palladino

"A seguito delle criticità evidenziate a mezzo stampa da alcuni genitori componenti della commissione mensa, relative al centro di cottura e circa le ispezioni dell’Azienda sanitaria locale effettuate presso il suddetto centro che svolge il servizio di refezione scolastica, siamo in attesa di ricevere, in via ufficiale e formale le risultanze e/o le eventuali prescrizioni dell’Ufficio preposto dell’Asl, cui spettano le competenze normative in materia igienico-sanitaria. Quando ciò sarà avvenuto, all'esito delle stesse, non esiteremo un istante a pretendere che queste siano osservate dalla prima all’ultima lettera. E’ chiaro che per l’Amministrazione comunale non esiste nient’altro che la salvaguardia dei requisiti igienici e qualitativi a tutela, prioritaria, dei bambini e degli utenti della mensa. Su questo su indirizzo dell’Amministrazione, il Settore Istruzione sarà inflessibile nell’esigere che siano rispettati integralmente gli standard igienici e qualitativi che erano previsti dal Capitolato", lo scrive in una nota il consigliere delegato all’Istruzione Marcello Palladino.