"A seguito delle criticità evidenziate a mezzo stampa da alcuni genitori componenti della commissione mensa, relative al centro di cottura e circa le ispezioni dell’Azienda sanitaria locale effettuate presso il suddetto centro che svolge il servizio di refezione scolastica, siamo in attesa di ricevere, in via ufficiale e formale le risultanze e/o le eventuali prescrizioni dell’Ufficio preposto dell’Asl, cui spettano le competenze normative in materia igienico-sanitaria. Quando ciò sarà avvenuto, all'esito delle stesse, non esiteremo un istante a pretendere che queste siano osservate dalla prima all’ultima lettera. E’ chiaro che per l’Amministrazione comunale non esiste nient’altro che la salvaguardia dei requisiti igienici e qualitativi a tutela, prioritaria, dei bambini e degli utenti della mensa. Su questo su indirizzo dell’Amministrazione, il Settore Istruzione sarà inflessibile nell’esigere che siano rispettati integralmente gli standard igienici e qualitativi che erano previsti dal Capitolato", lo scrive in una nota il consigliere delegato all’Istruzione Marcello Palladino.
Vicenda mensa "attendiamo comunicazioni formali Asl"
Interviene sulla vicenda il consigliere delegato all’Istruzione Marcello Palladino
Benevento.