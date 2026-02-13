Benevento, settore giovanile: la Primavera ospita il Catanzaro Sfide casalinghe anche per le under 17 e 15 giallorosse

Cresce l'attesa per il weekend del settore giovanile che partirà nella giornata di domani, con il confronto tra il Benevento e il Catanzaro, valido per il campionato Primavera 2. La squadra di De Angelis, reduce dal pareggio esterno col Palermo, è a caccia della vittoria per non perdere di vista la zona play off. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 11:30, sul manto erboso del Centro Sportivo Avellola. Le altre partite in programma si giocheranno tutte domenica. Le under 17 e 15 sfideranno i pari età del Cerignola: entrambe sono desiderose di vincere dopo i risultati della scorsa giornata, maturati in casa del Latina. Ad aprire le danze sarà la formazione di Festa alle 13:15, mentre i giallorossi di Schiavi scenderanno in campo alle 15:30. Si ferma il campionato under 16: un momento in cui i ragazzi di Leone potranno caricare le batterie per riprendere il campionato nel migliore dei modi, dopo le sconfitte rimediate con Campobasso e Giugliano.

