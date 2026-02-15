Av/Ac Na-Ba: attivato raddoppio Cancello-Frasso Telesino Ferrante (Mit): traguardo decisivo

“L’attivazione del secondo binario della linea Cancello - Frasso Telesino è il primo tassello dell’alta velocità Napoli - Bari. Dopo la messa in esercizio del primo binario, avvenuta lo scorso settembre, il raddoppio della tratta rappresenta un traguardo decisivo per la realizzazione di un’infrastruttura strategica per il Sud e per tutto il Paese. Contestualmente viene riattivata anche la linea storica, interrotta per i lavori propedeutici all’alta velocità, consentendo la ripresa dei collegamenti ferroviari tra Napoli, Cancello, Caserta e Foggia“. Lo afferma il Sottosegretario al Mit con delega al coordinamento funzionale delle opere commissariate, Tullio Ferrante di Forza Italia. “L’alta velocità Napoli - Bari - aggiunge - si dimostra un’infrastruttura prioritaria per il Governo, fondamentale per modernizzare i collegamenti, ridurre i divari e dare impulso alla crescita. L’attivazione del raddoppio sulla tratta Cancello - Frasso Telesino rende sempre più concreto l’obiettivo di completare entro il 2026 il collegamento fino a Benevento, oltre a tutte le opere Pnrr dell’intero itinerario, riducendo i tempi di percorrenza e migliorando l’accessibilità dei territori. Come Mit - sottolinea Ferrante - lavoriamo affinché la realizzazione dell’opera si accompagni a una trasformazione infrastrutturale dei territori, con ricadute positive in termini di sviluppo e rigenerazione: per questo, convocherò un tavolo al ministero per individuare le soluzioni di riqualificazione dei tratti ferroviari tra Napoli e Cancello che saranno dismessi in conseguenza dell’attivazione dell’alta velocità Napoli - Bari. Continuerò ad assicurare il massimo impegno - conclude Ferrante - per semplificare le procedure, sbloccare i cantieri e promuovere la realizzazione di infrastrutture cruciali per il futuro del Mezzogiorno e del Paese".